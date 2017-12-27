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Из гипермаркета на проспекте Просвещения грабители вынесли банкомат
Сегодня, 12:24
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lesjasap
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Из гипермаркета на проспекте Просвещения грабители вынесли банкомат

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На севере города грабители похитили банкомат с деньгами.

Утром 1 января неизвестные ограбили гипермаркет “Окей” на проспекте Просвещения в доме номер 80. Сообщается, что из помещения грабители вынесли банкомат, принадлежащий “Альфа-банку”.
 
Известно, что злоумышленники взломали дверь магазина. Четверо мужчин в масках проникли на закрытую территорию и унесли с собой чужую собственность. Чтобы совершить кражу, преступникам пришлось не только отжать дверь, но и отключить сигнализацию. 
 
Сообщение о несанкционированном доступе в магазин поступил на пульт экстренной службы  около половины седьмого утра. Охранники приехали на вызов через четыре минуты, однако, грабители успели уйти. 
 
В настоящее время уточняется сумма, которой лишилось руководство банка. По данному делу в Калининском районе возбуждено уголовное дело. 
Теги: альфа-банк , банкомат , гипермаркет , калининский район , ограбление , проспект просвещения
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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