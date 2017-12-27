Из гипермаркета на проспекте Просвещения грабители вынесли банкомат

На севере города грабители похитили банкомат с деньгами.

Утром 1 января неизвестные ограбили гипермаркет “Окей” на проспекте Просвещения в доме номер 80. Сообщается, что из помещения грабители вынесли банкомат, принадлежащий “Альфа-банку”.

Известно, что злоумышленники взломали дверь магазина. Четверо мужчин в масках проникли на закрытую территорию и унесли с собой чужую собственность. Чтобы совершить кражу, преступникам пришлось не только отжать дверь, но и отключить сигнализацию.

Сообщение о несанкционированном доступе в магазин поступил на пульт экстренной службы около половины седьмого утра. Охранники приехали на вызов через четыре минуты, однако, грабители успели уйти.

В настоящее время уточняется сумма, которой лишилось руководство банка. По данному делу в Калининском районе возбуждено уголовное дело.