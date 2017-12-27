В Сестрорецке "культурный" вор украл из дома недорогую картину

В Курортном районе грабитель украл из квартиры картину.

В двухуровневой квартире в Сестрорецке вор украл картину, не имеющую материальной ценности. Почему грабитель выбрал именно данное полотно, хозяин дома не знает.

Сообщается, что инцидент произошел около семи часов вечера 9 января. Пенсионер из Ленобласти сообщил о пропаже предмета искусства. Злоумышленник покусился только на одну вещь, больше ничего не тронув. По информации от пожилого владельца собственности, украденная вещь не представляет культурной ценности, а также не принесет грабителю много денег.

Оперативники выяснили, что вор проник в помещение, отжав стеклопакет на втором этаже дома. По предположению следствия, причина быстрой кражи можно объяснить сработавшей сигнализацией. Наряд охраны приехал на вызов спустя 9 минут.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.