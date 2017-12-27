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В Сестрорецке "культурный" вор украл из дома недорогую картину
Сегодня, 9:05
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lesjasap
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В Сестрорецке "культурный" вор украл из дома недорогую картину

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В Курортном районе грабитель украл из квартиры картину.

В двухуровневой квартире в Сестрорецке вор украл картину, не имеющую материальной ценности. Почему грабитель выбрал именно данное полотно, хозяин дома не знает.
 
Сообщается, что инцидент произошел около семи часов вечера 9 января. Пенсионер из Ленобласти сообщил о пропаже предмета искусства. Злоумышленник покусился только на одну вещь, больше ничего не тронув. По информации от пожилого владельца собственности, украденная вещь не представляет культурной ценности, а также не принесет грабителю много денег.
 
Оперативники выяснили, что вор проник в помещение, отжав стеклопакет на втором этаже дома. По предположению следствия, причина быстрой кражи можно объяснить сработавшей сигнализацией. Наряд охраны приехал на вызов спустя 9 минут.
 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Теги: искусство , картина , кража , курортный район , сестрорецк , тяга к прекрасному
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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