Из частного дома в Приозерске грабители вынесли более 250 тысяч рублей

Злоумышленник незаконно попал в дом и украл дорогостоящую технику и украшения.

В отделение полиции Приозерского района Ленинградской области обратились владельцы частного дома, который накануне обнесли грабители. Заявление о преступлении подала 52-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранительным органам о том, что неизвестный злоумышленник проник в здание по улице Цветкова в городе Приозерск. Вор не постеснялся забрать с собой мобильный телефон, ноутбук и ювелирные украшения. В общей сложности жертва оценила ущерб в 256,5 тысяч рублей.

В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Оперативники разыскивают преступника.

Фото: Piter.tv