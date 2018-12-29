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Из частного дома в Приозерске грабители вынесли более 250 тысяч рублей
Сегодня, 9:06
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lesjasap

Из частного дома в Приозерске грабители вынесли более 250 тысяч рублей

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Злоумышленник незаконно попал в дом и украл дорогостоящую технику и украшения.

В отделение полиции Приозерского района Ленинградской области обратились владельцы частного дома, который накануне обнесли грабители. Заявление о преступлении подала 52-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранительным органам о том, что неизвестный злоумышленник проник в здание по улице Цветкова в городе Приозерск. Вор не постеснялся забрать с собой мобильный телефон, ноутбук и ювелирные украшения. В общей сложности жертва оценила ущерб в 256,5 тысяч рублей.

В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Оперативники разыскивают преступника.

Фото: Piter.tv

Теги: грабители, кража, ленинградская область, ленобласть, приозерск, частный жом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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