Из центра Петербурга выгнали продавцов мороженого

В городе прошли проверки нелегальных точек, которые продают мороженое.

Правительство Петербурга приняло решение перенести не менее 26 точек торговли мороженым из центра города.

Соответствующее решение было принято комитетом по контролю за использованием городского имущества, сообщает "Фонтанка". Проверки, за которыми последовало изгнание торговцев, прошли в субботу, 9 сентября.

В ходе инспекции эксперты изъяли более двух дюжин лотков и тележек, которые незаконно стояли на Стрелке Васильевского острова и у Исаакиевского собора. Предпринимателей ждут протоколы об административных правонарушениях.

В правительстве города заявили, что подобные проверки будут устраивать часто.

Фото: anews.com