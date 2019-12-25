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Из бывших казарм сделают отель в центре Петербурга
Сегодня, 21:46
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Из бывших казарм сделают отель в центре Петербурга

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При этом проект еще предстоит согласовать с властями Петербурга. 

В Петербурге на аукционе продали Имущественный комплекс казарм нижних чинов жандармского дивизиона между Кирочной ул. и Манежным переулком. Цена составила 600 млн рублей, пишет "Фонтанка". 

Казармы были построены в 1857-1858 годах, но они не являются памятниками. Ранее они принадлежали структуре Роскосмоса АО "НИИ командных приборов". Покупателем выступила компания "С-Индустрия", владельцем которой является Саявуш Ахмедалиев. 

Речь идет о трех корпусах — под литерами А, Б и В. Их общая площадь составляет 9542,8 кв. м. По словам предпринимателя Саявуша Ахмедалиева, , казармы находятся в аварийном состоянии. Компания планирует их отреставрировать. Сумма затрат на реставрацию будет известна, когда появится проект. Наиболее перспективным вариантом использования зданий является создание в них отеля, считает Ахмедалиев.

При этом проект еще предстоит согласовать с властями Петербурга. 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: казармы, отель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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