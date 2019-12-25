"Угрюмочную" на Рубинштейна уличили в использовании алкоголя без лицензии

В бар с проверкой явились муниципальные депутаты.

Пятничным вечером муниципальные депутаты МО "Владимирский округ" проверили заведение, на которое многократно жаловались местные жители. Как рассказали в группе МО "ВКонтакте", депутаты и сотрудники администрации посетили бар "Угрюмочная" на улице Рубинштейна, 4.

Отмечается, что горожане недовольны шумными компаниями во дворе, не пропадавших даже в период коронавирусных ограничений, а также боятся идти по двору, опасаясь пьяных посетителей бара. Кроме того, одному из жителей дома зазывала заведения брызнул в глаза струей из газового баллончика.

Уже долгое время заведение работает с множеством нарушений и откровенно плюет на закон. Бар не имеет лицензии на торговлю алкоголем и в принципе работает без кассового аппарата. "Владимирский округ"

Глава муниципального округа вместе со СМИ попросил персонал показать лицензию на алкоголь, но таковой в баре не оказалось. Вызванная на место полиция начала с баром собственные разборки, попросив проверяющих покинуть помещение, однако известно, что оперативники изъяли 38 бутылок алкоголя. Два бармена проследовали за полицейскими в отделение.

В группе, между тем, местные остались недовольны проверкой. Кто-то из петербуржцев напомнил о ситуации с баром Commode, куда тоже приходили разбираться муниципалитеты.

Не очень понятно каков итог этих рейдов, Комод как работал, так и работает. местная жительница

Ранее мы писали, что в Петербурге снесли несколько нелегальных павильонов с едой, сувенирами и цветами.

Фото: ВКонтакте / Владимирский округ