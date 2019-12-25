В Петербурге снесли несколько нелегальных павильонов с едой, сувенирами и цветами

Постройки занимали территории вопреки расторгнутым договорам аренды.

За минувшую неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) снесли несколько незаконных торговых павильонов в разных районах Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.

Три павильона с сувенирной и текстильной продукцией нелегально занимали 96 "квадратов" земли на проспекте Обуховской Обороны. Как выяснилось, договор аренды с пользователем был давно расторгнут, но владелец павильонов продолжал использовать участок. Тем же образом занимал территорию в 30 квадратных метров цветочный павильон на проспекте Королева. Пользователей привлекли к административной ответственности и заставили освободить участки.

Демонтировать пришлось кафе-магазин площадью более 140 "квадратов" на проспекте Двадцать Пятого Октября в Красном Селе. Известно, что землепользователь использовал участок с расторгнутым договором аренды и, к тому же, накопил штраф в 100 тысяч рублей за нарушение условий договора по реализации алкоголя. Также специалисты освободили 30 "квадратов" на улице Ильюшина с точкой общепита, 50 квадратных метров земли на Оранжерейной улице в Пушкине, где незаконно стояла точка общепита и павильон бытового обслуживания.

Добровольно покидать территорию пользователи не захотели, поэтому постройки принудительно снесли. Пользователей привлекут к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ККИ