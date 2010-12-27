Из Пулково можно будет попасть прямым рейсом в Калмыкию

Перелеты будут доступны уже 3 апреля.

Прямые авиарейсы между Северной столицей и Элистой появятся уже в следующем месяце, третьего апреля. Осуществление перелетов будет происходить с помощью авиакомпании "Азимут". Информация об этом опубликована в сетевом издании "Невские Новости".

Столица Республики Калмыкия станет новым направлением в летнем расписании аэропорта Пулково. Первый рейс авиакомпании "Азимут" отправится из Санкт-Петербурга в Элисту 3 апреля. Регулярные прямые рейсы на современных российских воздушных судах Sukhoi Superjet 100 будут осуществляться дважды в неделю – в среду и в субботу.

Отметим, что авиакомпания "Азимут" в основном занимается прелетами в южные регионы России.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"