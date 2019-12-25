Из Петербургской психбольницы сбежал подросток

Молодой человек перепрыгнул через ворота и скрылся.

В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что накануне 17-летний подросток сбежал из петербургской Психиатрической больницы номер 3 имени Скварцова-Степанова на Фермерском шоссе. Об этом стало известно из сообщения АН "Оперативное прикрытие".

Молодой человек находился на принудительном лечении по решению суда. Во время прогулки по территории клиники он незаметно подобрался к воротам, а затем, перепрыгнув через них, и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции предположили, что пациент мог отправится к родственникам, матери или бабушке, однако оказалось, что он не выходил с ними на связь и дома не появлялся. На данный момент его продолжают разыскивать.

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Фото:pixabay