5 крупных экзотических пауков покинули Петербург и направились в Якутию

В аэропорту Пулково инспекторы управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль пяти крупных пауков. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Специалисты проверили наличие необходимых исследований на сальмонеллез и патогенную паразитофауну.
Пауки, помещенные в пластиковые контейнеры с естественным грунтом на дне и перфорацией, допущены к дальнейшему перелету и проследуют в Республику Саха в адрес частного лица.
Сообщили в Россельхознадзоре
Справка:
Сальмонеллез - это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella, сопровождающееся выраженной интоксикацией и дегидратацией, иногда протекающее по типу тифа, либо с септицемией.
Паразитофауна - это совокупность паразитов, характерная для отдельного биогеоценоза. Паразитофауна формируется под влиянием факторов окружающей среды: биотических (наличие хозяев и переносчиков); абиотических (температура, ландшафт); антропогенных (социально-демографическая структура, санитарная культура населения).
Фото: управление Россельхознадзора по СПб, Ленинградской и Псковской областям