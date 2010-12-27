5 крупных экзотических пауков покинули Петербург и направились в Якутию

Из грузового терминала Пулково в Якутию улетели после проверки на все болезни 5 крупных экзотических пауков.

В аэропорту Пулково инспекторы управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль пяти крупных пауков. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Специалисты проверили наличие необходимых исследований на сальмонеллез и патогенную паразитофауну.

Пауки, помещенные в пластиковые контейнеры с естественным грунтом на дне и перфорацией, допущены к дальнейшему перелету и проследуют в Республику Саха в адрес частного лица. Сообщили в Россельхознадзоре

Справка:

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella, сопровождающееся выраженной интоксикацией и дегидратацией, иногда протекающее по типу тифа, либо с септицемией.

Паразитофауна - это совокупность паразитов, характерная для отдельного биогеоценоза. Паразитофауна формируется под влиянием факторов окружающей среды: биотических (наличие хозяев и переносчиков); абиотических (температура, ландшафт); антропогенных (социально-демографическая структура, санитарная культура населения).

Фото: управление Россельхознадзора по СПб, Ленинградской и Псковской областям