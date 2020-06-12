Из Петербурга в Великий Новгород с 23 июля можно доехать на брендированном автобусе

За дорогу придется заплатить 300 рублей.

Между Петербургом и Новгородом запустят немецкие автобусы FlixBus. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" 17 июля.

Брендированный автобус будет отправляться в 8:50 от новгородского автовокзала. Уже в 11:50 он прибудет на Обводный канал. В обратный путь транспортное средство выйдет в 17:30. Ровно через три часа автобус прибудет в Великий Новгород. Стоимость билета составляет 300 рублей.

Известно, что сам автобус будет новгородский. Но управляющей компанией маршрута станет компания FlixBus. Она будет заниматься рекламой, логистикой и продажей билетов. Чтобы обеспечить комфорт пассажирам, компания предъявит высокие требования к водителю и сервису. В салоне автобуса будут установлены розетки и проведен Wi-Fi. Обещают и развлекательную программу.

Ранее "зеленые автобусы" возили путешественников только по Европе и США.

Фото: Pexels