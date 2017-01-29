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Из Петербурга в Петергоф отправится катамаран из углепластика
Сегодня, 10:54
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alexandra08
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Из Петербурга в Петергоф отправится катамаран из углепластика

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Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.

Средне-Невский судостроительный завод выпустил катамаран из углепластика, который будет курсировать из Петербурга в Петергоф. Об этом 27 июля  сообщает ТАСС.

Начальник электромеханического отдела Олег Алексеев сообщил, что завод получил все необходимые документы на катамаран. Сейчас судно уже сдают в опытную эксплуатацию.

Это судно построено полностью из углепластика, и, возможно, это вообще первый в мире подобный корабль, так как обычно это довольно редкий и дорогой материал. Данный пассажирский катамаран отличается тем, что при небольшом весе он имеет высокую вместительность.

Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.

Отметим, новый катамаран вмещает до 150 пассажиров и развивает скорость до 29,5 узла.

Фото: http://snsz.ru

Теги: катамаран , катамаран из углепластика
Категории: Новости СПб

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