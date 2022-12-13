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Из Петербурга в Крым сегодня отправился первый пассажирский автобус
Сегодня, 10:44
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Из Петербурга в Крым сегодня отправился первый пассажирский автобус

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Решение о запуске нового маршрута было принято после голосования, которое проводилось в прошлом году.

Сегодня, 29 апреля, из Петербурга в Симферополь отправился первый пассажирский автобус. Уже завтра он прибудет в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Автобус проедет через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край. 

Автобус имеет практически все удобства. Здесь есть 44 пассажирских комфортабельных места, система климат-контроля, полки для багажа, мониторы и другое оборудование для удобства туристов. Управлять транспортным средством будут три профессиональных водителя. Они работают по сменам. 

Решение о запуске нового маршрута было принято после голосования, которое проводилось в прошлом году. Жители Северной столицы попросили пустить трансфер до Крыма.

Ранее на Piter.tv: на поезда из Петербурга в Крым купили порядка девяти тыс. билетов.

Фото: Pxhere

Теги: автобус в крым, симферополь, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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