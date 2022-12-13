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На поезда из Петербурга в Крым купили порядка девяти тыс. билетов
Сегодня, 20:31
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На поезда из Петербурга в Крым купили порядка девяти тыс. билетов

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Ежедневно с Московского вокзала отправляется поезд № 7/8 "Таврия".

На первые числа мая из Петербурга в Крым купили порядка девяти тысяч билетов на прямые поезда. Об этом рассказали в службе внешних коммуникаций компании "Гранд Сервис Экспресс", пишут "Невские новости".

Ежедневно с Московского вокзала отправляется поезд № 7/8 "Таврия", к нему прибавится еще один состав 27 апреля. Каждый день в крымскую Евпаторию будет курсировать поезд № 179/180.

По словам перевозчика, повышенный спрос на билеты сохраняется и в первый месяц лета. Сейчас забронировано около 10 тысяч мест. 

Ранее сертификация новых поездов "Ласточка" завершится летом. Олег Белозеров рассказа о проекте по импортозамещению.

Фото: piter.tv 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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