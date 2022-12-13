Сертификация новых поездов "Ласточка" завершится летом

Олег Белозеров рассказа о проекте по импортозамещению.

Сертификация новых российских поездов "Ласточка", в которых будет значительно увеличено количество отечественных комплектующих деталей, завершится летом 2023 года. Соответствующей информацией с участниками Всеросийского просветительского форума "Знание" поделился генеральный директор "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров.

Мы пока обсуждаем, корректно ли его называть "Ласточкой". Поезд был под кодовым названием "Восток", где все будет абсолютно российское либо собрано вместе с дружественными странами. При этом уровень будет выше, чем тот, который был с нашими предыдущими коллегами. Олег Белозеров, глава РЖД

Напомним, что в марте текущего года заместитель руководителя "РЖД" Дмитрий Пегов уведомил общественность о том, что уже в августе холдинг планирует представить аналог скоростного электрического поезда "Ласточка". Контракт на закупку отечественных поездов находится на стадии согласования и подписания. Речь идет о проекте ЭС104.

Ночные "Ласточки" между Петербургом и Псковом будут курсировать ежедневно летом.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"