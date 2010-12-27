Из Петербурга в Эстонию пытались вывезти 500 коробок с сигаретами

Пограничники из ФСБ не дали контрабандистам вывезти в Эстонию крупную партию сомнительной табачной продукции.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ отчитались об очередной крупной партии контрабанды, задержанной на эстонской границе. Силовики остановили на железнодорожном пункте "Ивангород" грузовой состав, перевозивший груз табачной продукции. По данным пресс-службы ФСБ, неизвестные пытались вывезти в Эстонию около 500 коробок с сигаретными блоками. Партия товара не была задекларирована. Контрабандисты спрятали ее в замаскированных технических полостях вагона.

Эксперты оценили "серый груз" в 15 миллионов рублей. Сейчас ФСБ РФ устанавливает лица, причастные к контрабандной операции. Все сигареты изъяты, в ближайшее время они будут уничтожены.

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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ