Следователи в сопровождении СОБРа обыскивают Морской банк в Петербурге

В филиале Морского банка Северной столице проходят обыски. В учреждение пришли следователи в сопровождении бойцов Росгвардии.

В среду, 19 июля, в петербургском филиале Морского банка начались обыски. Следователи пришли в сопровождении бойцов СОБРа. Правоохранители заняли офисы на первом этаже дома на Гапсальской улице. Сейчас в финансовом учреждении проходит изъятие документов.

Представители банка подтвердили "Фонтанке" факт обысков лишь косвенно. Но от комментариев пока отказались.

Морской банк подозревают в причастности к выводу через Молдавию 22 миллиардов долларов. Учреждение специализируется на работе с корпоративными клиентами из сферы водного транспорта.

Видео: ГУ ФСБ по Петербургу