Из Петербурга до Печор по пятницам запустят дополнительную "Ласточку"

Ранее поезда следовали по направлению только по выходным.

С 20 сентября из Петербурга до Псковских Печор будет запущена дополнительная "Ласточка". Состав направлен по пятничному маршруту по многочисленным просьбам местных жителей.

Ранее скоростной поезд курсировал между двумя пунктами только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Договоренность об увеличении количества поездов достигнуто еще в феврале этого года, а постоянное движение открылось только в августе.

На данный момент известно, что с вокзала Северной столицы "Ласточка" будет отходить в 13:40. Время прибытия заявлено в 17:55. Из Печор поезд уйдет в 18:35 и будет в Петербурге к 23:00.

Напомним, что по выходным по маршруту "Ласточки" ходят дважды в день.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ласточку" хотят удлинить до семи вагонов.

Фото: Piter.tv

