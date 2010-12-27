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Из Петербурга до Печор по пятницам запустят дополнительную "Ласточку"
Сегодня, 8:41
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lesjasap

Из Петербурга до Печор по пятницам запустят дополнительную "Ласточку"

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Ранее поезда следовали по направлению только по выходным.

С 20 сентября из Петербурга до Псковских Печор будет запущена дополнительная "Ласточка". Состав направлен по пятничному маршруту по многочисленным просьбам местных жителей. 

Ранее скоростной поезд курсировал между двумя пунктами только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Договоренность об увеличении количества поездов достигнуто еще в феврале этого года, а постоянное движение открылось только в августе.

На данный момент известно, что с вокзала Северной столицы "Ласточка" будет отходить в 13:40. Время прибытия заявлено в 17:55. Из Печор поезд уйдет в 18:35 и будет в Петербурге к 23:00.

Напомним, что по выходным по маршруту "Ласточки" ходят дважды в день.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ласточку" хотят удлинить до семи вагонов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дополнительный поезд, ласточка, печоры
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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