В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что из Петербурга в США отправили 111 тонн мороженого. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.
Отмеается, что перед отправкой сладкий груз проверили специалисты. По итогам лабораторных исследований 111 тонн мороженного погрузили на корабль.
Как оказалось, продукцию отправили на теплоходе из Морского Порта Петербурга в сопровождении ветеринарного сертификата.
Ранее мы сообщали о том, что стало известно, что лежит в наборах для петербургских школьников.
Фото:pixabay
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