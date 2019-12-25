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Из Петербурга в США отправили 111 тонн мороженого
Сегодня, 16:30
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Из Петербурга в США отправили 111 тонн мороженого

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Продукцию отправили на теплоходе из Морского Порта Петербурга в сопровождении ветеринарного сертификата.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что из Петербурга в США отправили 111 тонн мороженого. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Отмеается, что перед отправкой сладкий груз проверили специалисты. По итогам лабораторных исследований 111 тонн мороженного погрузили на корабль.

Как оказалось, продукцию отправили на теплоходе из Морского Порта Петербурга в сопровождении ветеринарного сертификата.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, что лежит в наборах для петербургских школьников.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, сша
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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