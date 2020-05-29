Из Мариинской больницы выписали 85-летнюю блокадницу, переболевшую коронавирусом

Пенсионерка прошла блокаду, была в Чернобыле, работала хирургом.

Из Мариинской больницы 29 мая после лечения от коронавирусной инфекции выписали 85-летнюю пациентку Нину Кременецкую. Об этом сообщил 78.ru.

Пенсионерка прошла блокаду, была в Чернобыле, объехала весь мир с Ростроповичем и Вишневской и всю жизнь работала хирургом. Она были госпитализирована в больницу еще месяц назад. Врачи не девали никаких прогнозов, потому что у женщины были поражены 95% легких.

Первые две недели Нина Кременецкая провела в реанимации, потом её перевели в инфекционку и вот 29 мая выписали. Врачи отметили, что, к сожалению, ей все равно не удастся избежать осложнений.

Фото: 78.ru