Из Ленобласти на вертолете доставили двух людей с травмами головы

У обоих перелом височной части.

В конце прошлой и в начале этой недели на вертолете санавиации доставили двух людей с травмами головы. Об этом сообщается в группе Национальная служба санитарной авиации.

В среду, 18 июля, из г. Кингисеппа в НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе доставили 41-летнего мужчину. У него ухудшилось состояние после полученных накануне травмы головы, перелома левой височной кости. У него диагностировали гематому.

В понедельник, 23 июля, почти из-за такой же проблемы из г.Тосно в Ленинградскую областную клиническую больницу доставили 27-летнего мужчину. Он в воскресенье получил травмы головы, переломы лобной и височной костей справа. Также у него острая эпидуральная гематома справа. Была проведена декомпрессивная трепанация черепа.

Ранее санавиация доставила ребенка в больницу с ожогами 2-3 степени.

Фото: Национальная служба санитарной авиации/ВК