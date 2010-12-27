Через Кудровский проезд в Петербург будет ходить общественный транспорт

Ленинградское областное правительство заявила о необходимости увеличить количество автобусов на направлении от Заневки до СПб.

На территории Кудрово в Ленинградской области появится новый транспортный маршрут в направлении к Санкт-Петербургу. С такой инициативой выступило правительство области к городу. Чиновники отмечают, что через Кудровский проезд будет ходить общественный транспорт. Отметим, что улица соединяет Заневское городское поселение Всеволожского района области с проспектом Большевиков.

Таким образом будет создан еще один выезд из город. На следующей неделе проведем обследование новой трассы вместе с ГИБДД, РЖД, активистами, администрацией Заневки и комитетом по транспорту города объясняет заместитель председателя управления Михаил Присяжнюк

Также чиновникам необходимо решить вопрос относительно количества автобусов, выделенных под данный маршрут. На данный момент от и до станции метро "Улица Дыбенко" собираются дать семь новых автобусов. Вместимость каждого из них рассчитана на 85 пассажиров. Они будут курсировать с 21 марта по маршруту 596А.

Фото: Piter.tv