Между Левашово и Сертолово к 2024 году планируют запустить пятивагонную "Ласточку"

К 2024 году во Всеволожском районе Ленобласти Сертолово и Левашово свяжет железная дорога. По ней будет курсировать "Ласточка". Об этом рассказал председатель комитета по транспорту 47 региона Михаил Присяжнюк.
Мы пока планируем, что там будет ходить "Ласточка" - вероятно, пятивагонная с пассажирской вместимостью до восьми сотен человек.
Михаил Присяжнюк, председатель комитета по транспорту
Предварительная стоимость проекта составляет 5,75 миллиардов рублей. До конца этого года планируется подготовить необходимую документацию и затем приступить непосредственно к работам.
Новым ж/д сообщением хотят увеличить транспортную доступность ТПУ "Сертолово" и освободить от нагрузки дороги рядом.
В декабре из Петербурга в Кострому запустят двухэтажный экспресс-поезд.
Фото: Piter.tv
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