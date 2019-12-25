Между Левашово и Сертолово к 2024 году планируют запустить пятивагонную "Ласточку"

Предварительная стоимость проекта составляет 5,75 миллиардов рублей.

К 2024 году во Всеволожском районе Ленобласти Сертолово и Левашово свяжет железная дорога. По ней будет курсировать "Ласточка". Об этом рассказал председатель комитета по транспорту 47 региона Михаил Присяжнюк.

Мы пока планируем, что там будет ходить "Ласточка" - вероятно, пятивагонная с пассажирской вместимостью до восьми сотен человек. Михаил Присяжнюк, председатель комитета по транспорту

Предварительная стоимость проекта составляет 5,75 миллиардов рублей. До конца этого года планируется подготовить необходимую документацию и затем приступить непосредственно к работам.

Новым ж/д сообщением хотят увеличить транспортную доступность ТПУ "Сертолово" и освободить от нагрузки дороги рядом.

В декабре из Петербурга в Кострому запустят двухэтажный экспресс-поезд.

Фото: Piter.tv