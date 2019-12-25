В декабре из Петербурга в Кострому запустят двухэтажный экспресс-поезд

Поезд состоит из 10 двухэтажных вагонов.

С 17 декабря РЖД запустит двухэтажный экспресс-поезд из Петербурга в Кострому. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Костромской области.

Поезд состоит из 10 двухэтажных вагонов, который ежедневно будет следовать в новогодние праздники и летом. Сами вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, светильниками, лестницами с поручнями, камерами видеонаблюдения. Также в поезде предусмотрено купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и подъемником для колясок. Каждый вагон рассчитан на 64 пассажира.

Поезд проследует с остановками на станциях Нерехта, Ярославль-Главный, Рыбинск, Сонково, Бежецк, Удомля и Бологое. Время в пути составит 11 часов 54 минуты.

Ранее мы писали, что в ноябрьские праздники из Петербурга пустят дополнительные поезда в Москву и Казань.

Фото: Piter.tv