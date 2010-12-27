Из Центра физкультуры и спорта на Петроградке пропали две винтовки

На Петроградке из спортивного центра украли две винтовки на сумму 250 тысяч рублей.

На Петроградской стороне из “Центра физкультуры,спорта и здоровья” неизвестные похитили две винтовки. Обстоятельства дела выясняются.

Известно, что ущерб от действий злоумышленников составил около четверти миллиона рублей. Инцидент произошел в доме номер 17 корпус 9 по Большой Монетной улице. Отметим, что данное здание находится прямо напротив районного отделения правоохранительных органов.

Заявители не могут точно указать время пропажи оружия. По их данным, две спортивные пневматические винтовки были похищены за период с 10 октября по 13 ноября. В настоящее время по факту ограбления проводится проверка.