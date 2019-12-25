Июль в Петербурге начнется с солнца и тепла

К выходным ожидается повышение температуры воздуха.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал в Facebook о том, какой будет погода в Петербурге 1-го июля.

На погоду окажет влияние гребень антициклона. Благодаря ему до минимума снизится вероятность осадков. При этом ветры северных румбов немного ограничат дневной прогрев.

Днем температура воздуха будет +24...+26 градусов, в Ленобласти — +23...+28 Порывы северо-восточного ветра составят 4-9 м/с. Атмосферное давление будет 761 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу и выходные теплая погода сохранится. Более того, температура поднимется до +27...+29 градусов.

Фото: Piter.TV