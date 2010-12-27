Июль в Петербурге начнется с грозы

Температура воздуха в понедельник прогреется до 25 градусов выше нуля.

В понедельник, 1 июля, в Северной столице будет тепло, но дождливо, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.

Днем температура воздуха прогреется от +23 до +25. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. В течение дня ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля. Ветер подует южный и юго-восточный.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщал, что начало июля будет в Петербурге холодным и дождливым.

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