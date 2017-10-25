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"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 8 серия: у Лёши пропадает дорогая сердцу вещь

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Сериал "Ивановы-Ивановы" уже успел покорить сердца зрителей канала СТС. В среду, 25 октября стартует свежая серия картины, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте.

В среду, 25 октября стартует 8 серия картины "Ивановы-Ивановы". Еще больше юмора, веселья и, конечно, семейных проблем, которые каждый раз встают перед героями.

В прошлой серии, как мы помним, Иван пригласил Лёшу в школу, что очень расстроило Антона, а Дед сделал странный вывод о хобби богатых Ивановых.



В новом эпизоде у Антона ломается ноутбук и Данила чинит его. Но парень не думал, что на этом просьбы отца не ограничатся. Теперь Антон просит сына отремонтировать телефон соседа. Справится ли парень с поставленной задачей?

А Полина Иванова решает пройтись по магазинам и приобрести нижнее белье для себя и Лиды. Как и подобает богатым людям, женщина выбирает самые дорогие комплекты. О цене Полине приходится солгать.



Лёша узнает, что с его участка украли туалет. Теперь новоиспеченный сыщик должен найти воришку. А поможет ему в этом Иван, который неплохо управляется с дроном. К слову, сортир пришлось спасать из лап вора с помощью вертолета.



Новая серия картины "Ивановы-Ивановы" стартует 25 октября в 20:00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!

Также эту и другие серии можно увидеть на сайте проекта.

Видео: промо сериала 

Фото: кадры из промо


 

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Категории: Кино

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