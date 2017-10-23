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"Ивановы-Ивановы": 1 сезон, 6 серия: Лёша разбивает автомобиль Антона

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На телеканале СТС продолжают выходить новые серии картины "Ивановы-Ивановы". В понедельник, 23 октября выходит уже 6 серия, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте.

Сериал "Ивановы-Ивановы" по праву полюбился зрителям. Две семьи, абсолютно непохожие друг на друга, узнают о том, что их дети вовсе не являются кровными родственниками для каждой семьи. Теперь они пытаются наверстать упущенное и, конечно, найти общий язык с названными родственниками.



В понедельник, 23 октября стартует 6 серия картины. Как мы помним, в предыдущей серии Антон и Лёша попытались найти общий язык со своими "новыми" сыновьями, но все прошло не очень то гладко.



В 6 серии соревнуются уже Полина и Лида. Полина решает доказать Лиде, что готовить вкусно можно и без прислуги. Интересно, как это получится сделать у светской львицы? А Даниил (выходец из семьи бедных Ивановых) понимает, что начинает влюбляться в Элю, однако Иван продолжает мешать паре. Богатый Антон Иванов нехотя доверяет Леше машину, но он не догадывается, что видит любимый автомобиль в последний раз.



6 серия 1 сезона сериала "Ивановы-Ивановы" будет транслироваться на телеканале СТС 23 октября в 20:00. Не пропустите премьеру!  

Видео: YouTube/СТС

Фото: кадры из промо

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Категории: Кино

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