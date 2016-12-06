Ивановы-Ивановы 1 сезон, 7 серия: Дед обвиняет богатых Ивановых в распространении контрабанды

На телеканале СТС продолжают выходить новые серии семейной картины "Ивановы-Ивановы". Во вторник, 24 октября стартует 7 серия, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте.

Вечер вторника для зрителей канала СТС начнется с новой серии семейной картины "Ивановы - Ивановы", где две семьи узнают неожиданную правду: их детей поменяли местами в роддоме. Теперь новоиспеченные родственники пытаются найти общий язык.







В прошлой серии Даниил понял, что начал влюбляться в Элю, но быть вместе паре мешает Иван. А Антон доверяет свою машину Лёше, но бедный Иванов не смог довезти в целости и сохранности транспортное средство.



В 7 серии Иван приглашает Лёшу в школу. Антон ревнует, ведь он столько времени уделил своему сыну, а Лёша появился не так давно в жизни семьи. Теперь, видимо, придется делиться.







У Полины и Даниила отношения тоже не ладятся. Лида советует женщине найти общие интересы с сыном. Сейчас без этого двум семьям не обойтись.



Дед как всегда в своем репертуаре. Он узнает, что Антон и Полина продают за огромные деньги собственные глиняные горшки и делает вывод, что богатые Ивановы контрабандисты.







7 серия 1 сезона сериала "Ивановы-Ивановы" стартует в 20:00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру.



Видео: промо сериала



Фото: кадры из промо