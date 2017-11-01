"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 13 серия: Антон разбивает нос Даниилу

Телеканал СТС продолжает выпускать новые серии семейной картины "Ивановы-Ивановы". В четверг, 2 ноября стартует 13 эпизод, посмотреть который можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

В четверг, 2 ноября выходит 13 серия картины "Ивановы-Ивановы". Страсти разгораются, а гармонии в семьях становится все меньше.



В предыдущей серии Антона с Иваном приглашают на прием к губернатору. Парень не хочет туда идти и просит отца послать вместо себя Даниила. Все меняется, когда парни узнают, что на прием придет Эля.







В новом эпизоде страсти продолжают накалятся. Антон разбивает нос Даниилу. Это навряд ли понравится бедным Ивановым. Кажется, будет скандал.







Аристократка Полина идет к психологу и жалуется на мужа. По ее мнению, Антон стал слишком агрессивен.







Пока Ивановы разных материальных положений скандалят, Эля ищет партнера для танцев. Даниил и Иван заключают пакт, согласно которому ни один из парней не будет приглашать Элю. Но девушка быстро узнает об этом и решает их наказать.







Новая серия 1 сезона картины "Ивановы-Ивановы" стартует 2 ноября. Не пропустите премьеру!



Видео: промо сериала



Фото: кадры из промо