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"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 13 серия: Антон разбивает нос Даниилу

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Телеканал СТС продолжает выпускать новые серии семейной картины "Ивановы-Ивановы". В четверг, 2 ноября стартует 13 эпизод, посмотреть который можно будет сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

В четверг, 2 ноября выходит 13 серия картины "Ивановы-Ивановы". Страсти разгораются, а гармонии в семьях становится все меньше.

В предыдущей серии Антона с Иваном приглашают на прием к губернатору. Парень не хочет туда идти и просит отца послать вместо себя Даниила. Все меняется, когда парни узнают, что на прием придет Эля.



В новом эпизоде страсти продолжают накалятся. Антон разбивает нос Даниилу. Это навряд ли понравится бедным Ивановым. Кажется, будет скандал.



Аристократка Полина идет к психологу и жалуется на мужа. По ее мнению, Антон стал слишком агрессивен.



Пока Ивановы разных материальных положений скандалят, Эля ищет партнера для танцев. Даниил и Иван заключают пакт, согласно которому ни один из парней не будет приглашать Элю. Но девушка быстро узнает об этом и решает их наказать.  



Новая серия 1 сезона картины "Ивановы-Ивановы" стартует 2 ноября. Не пропустите премьеру!

Видео: промо сериала 

Фото: кадры из промо

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Категории: Кино

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