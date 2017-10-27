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"Ивановы-Ивановы" 1 сезон, 10 серия: Иван и Даниил отбиваются от рук

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Телеканал СТС продолжает выпускать новые серии картины "Ивановы-Ивановы". В понедельник, 30 октября выйдет 10 серия, посмотреть которую фанаты смогут сразу после выхода в эфир или на сайте проекта.

Семейная картина "Ивановы-Ивановы" продолжает набирать обороты. В понедельник, 30 октября выйдет 10 серия.



В предыдущей серии две семьи Ивановых пытались научить Даниила обращаться с девушками, но делали они это весьма странным способом: Полина подкидывает парню книгу об отношениях с прекрасным полом, Иван учит целоваться, Лёша предоставляет средства защиты, а Дед отдает игральные карты с обнаженными женщинами.



В новом эпизоде Иван и Даниил отбиваются от рук, ведь теперь у них четверо родителей. Старшие назначают ответственного за подростков, чтобы хоть как-то восстановить контроль над детьми.



А Антон лишается водительских прав. Так уж вышло, что возить богатого Иванова теперь будет Лёша.



Новую серию фанаты картины смогут посмотреть 30 октября в 20.00 на телеканале СТС или на сайте проекта. Не пропустите премьеру! 

Видео: YouTube/СТС

Фото: кадры из промо

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Категории: Кино

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