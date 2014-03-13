Ивангородскую школу ждет реновация

В Ивангороде Ленинградской области проведут реновацию школы 1963 года постройки: поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Кингисеппский район.
Готовьте документацию, поставим на финансирование, сделаем всё как положено: столовую, актовый зал отдельно, библиотеку, спортивный зал, стадион, чтобы к 1 сентября 2026 года школу открыть.
Александр Дрозденко
Здание школы в микрорайоне Парусинка Ивангорода построено в 1963 году и не соответствует современным требованиям. Капитальный ремонт в учебном учреждении не проводился.
Фото: администрация Ленобласти
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