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Ивангородскую школу ждет реновация
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Ивангородскую школу ждет реновация

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Здание школы в микрорайоне Парусинка Ивангорода построено в 1963 году

В Ивангороде Ленинградской области проведут реновацию школы 1963 года постройки: поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Кингисеппский район.

Готовьте документацию, поставим на финансирование, сделаем всё как положено: столовую, актовый зал отдельно, библиотеку, спортивный зал, стадион, чтобы к 1 сентября 2026 года школу открыть.

Александр Дрозденко

Здание школы в микрорайоне Парусинка Ивангорода построено в 1963 году и не соответствует современным требованиям. Капитальный ремонт в учебном учреждении не проводился.  

Фото: администрация Ленобласти

Теги: ивангород, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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