Ивангородскую школу ждет реновация

Здание школы в микрорайоне Парусинка Ивангорода построено в 1963 году

В Ивангороде Ленинградской области проведут реновацию школы 1963 года постройки: поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Кингисеппский район.

Готовьте документацию, поставим на финансирование, сделаем всё как положено: столовую, актовый зал отдельно, библиотеку, спортивный зал, стадион, чтобы к 1 сентября 2026 года школу открыть. Александр Дрозденко

Здание школы в микрорайоне Парусинка Ивангорода построено в 1963 году и не соответствует современным требованиям. Капитальный ремонт в учебном учреждении не проводился.

Фото: администрация Ленобласти