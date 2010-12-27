Ивангород освободят от транзитных транспортных очередей

На международном пункте пропуска через границу создадут "зону ожидания", чтобы убрать транзитный транспорт с улиц города.

На международном пункте пропуска через границу создадут "зону ожидания", чтобы убрать транзитный транспорт с улиц города.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел выездное совещание по вопросам упорядочения движения транспорта по уличной сети Ивангорода.

"Современные коммуникации позволяют разгрузить городскую сеть от транспортных приграничных очередей и создать условия комфортного пересечения границы. Первые шаги по благоустройству ивангородских переходов уже сделаны", — подчеркнул Александр Дрозденко.

На совещании было высказано предложение обустроить парковку-накопитель – зону ожидания, предназначенную для транзитного автотранспорта при пересечении международного пункта пропуска с соблюдением очереди и интервала движения.

На встрече было отмечено, что грузовой и легковой транспорт, следующий на автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, создает неудобства для жителей и негативно воздействует на инфраструктуру города. Решить этот вопрос можно изменениями федерального законодательства в тесном взаимодействии между пограничными и таможенными службами, администрациями области и города, дорожной и жилищно-коммунальными службами.

Источник: пресс-служба ЛО