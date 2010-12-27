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Ивангород освободят от транзитных транспортных очередей
Сегодня, 22:15
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KaterinaKono13

Ивангород освободят от транзитных транспортных очередей

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На международном пункте пропуска через границу создадут "зону ожидания", чтобы убрать транзитный транспорт с улиц города.

На международном пункте пропуска через границу создадут "зону ожидания", чтобы убрать транзитный транспорт с улиц города.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел выездное совещание по вопросам упорядочения движения транспорта по уличной сети Ивангорода.  

"Современные коммуникации  позволяют разгрузить городскую сеть от транспортных приграничных очередей и  создать условия комфортного пересечения границы. Первые шаги по благоустройству ивангородских переходов уже сделаны", — подчеркнул Александр Дрозденко.

На совещании было высказано предложение обустроить  парковку-накопитель  – зону ожидания, предназначенную для транзитного автотранспорта при пересечении международного пункта пропуска с соблюдением очереди и интервала движения.
На встрече было отмечено, что грузовой и легковой транспорт, следующий на автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации, создает неудобства для жителей и негативно воздействует на инфраструктуру города. Решить этот вопрос можно изменениями федерального законодательства в тесном взаимодействии между пограничными и таможенными службами, администрациями области и города, дорожной и жилищно-коммунальными  службами. 

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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