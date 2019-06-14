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Иван Голунов дал первое интервью после освобождения

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Прямой эфир разговора с журналистом ведется на YouTube-канале Ксении Собчак.

В пятницу, 14 июня, журналист Иван Голунов дал первое интервью после освобождения Ксении Собчак. В частности, он отметил, что в ближайшее время он собирается подать апелляцию на решение суда о своем домашнем аресте.

"Мы будем добиваться апелляции на решение Никулинского суда, несмотря на то, что дело прекращено"

- заявил журналист.

Журналист также поблагодарил всех за поддержку и внимание к его задержанию.

"Мне нужно оправдать доверие и чем-то отплатить",

- добавил он.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В полиции рассказали, что при личном осмотре у него обнаружили 4 грамма запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова ждал уголовный срок. Из-за недоказанности его участия в преступлении Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. 

По делу продолжается расследование. 

Видео: YouTube / Ксения Собчак

Теги: голунов, интервью, собчак
Категории: Картина дня, Новости России, Лента новостей, Общество,

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