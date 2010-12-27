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Избирком: Беглов победил на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов
Сегодня, 17:15
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nastya960

Избирком: Беглов победил на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов

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В Петербурге явка на выборы в единый день голосования 8 сентября составила 30,05%.

В Петербурге явка на выборы в единый день голосования 8 сентября составила 30,05%. На избирательные участки в разных районах города пришли 1 миллион 133 тысяч 157 человек. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Как сообщил ТАСС, ссылкой на избирком, после обработки обработки 100% голосов, на выборах губернатора Петербурга победил самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,45% голосов избирателей. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: беглов, выборы, избирком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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