Петербург увеличил объемы строительства жилья и социальных объектов

Годовой план выполнен на 89%, и до конца года город уверенно достигнет цели.

За 11 месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 2,4 млн кв. м жилья, включая многоквартирные дома и индивидуальные объекты. Годовой план выполнен на 89%, и до конца года город уверенно достигнет цели в 2,65 млн кв. м, сообщил портал "Строительный Петербург".

Районы-лидеры

В январе лидером стал Выборгский район — 110 тыс. кв. м жилья. Весной выделились Приморский (март — 126 тыс. кв. м) и Петроградский районы. Летом первенство удержал Московский район — в июле введено 82,8 тыс. кв. м. Осенью лидировал Василеостровский район, где только в ноябре сдано почти 60 тыс. кв. м жилья.

Социальные объекты

Особое внимание уделено строительству 100 социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник. Это позволило сократить дефицит инфраструктуры в новых районах и обеспечить комфорт для новоселов.

Мы с вами переломили ситуацию и начали вместе с жильём строить социальные объекты. Сто социальных объектов в этом году, в некоторых районах мы начали строить социальные объекты уже с опережением. Уже объекты есть, а жители начинают только заезжать. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Благодаря совместным усилиям города и застройщиков, Санкт-Петербург продолжает укреплять позиции лидера по вводу жилья в России.

Фото: Piter.tv