Итоги работы Госжилинспекции за август подвели в Петербурге

По итогам проверок составлено 130 протоколов об административных правонарушениях, а также выдано 77 предписаний на устранение нарушений жилищного законодательства.

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, изучив обращения граждан, приняла решения о проведении контрольных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного, пишет "Петербургский дневник".

В августе инспекцией было осуществлено 259 проверок, включая 10 выездных, 118 документарных и 129 инспекционных визитов.

По итогам проверок составлено 130 протоколов об административных правонарушениях, а также выдано 77 предписаний на устранение нарушений жилищного законодательства. В рамках профилактики инспекция направила 129 предупреждений управляющим компаниям о недопустимости нарушений обязательных норм и провела 34 профилактических визита, включавших беседы с контролируемыми должностными лицами.

Более того, по результатам рассмотрения 123 дел об административных правонарушениях были приняты решения о привлечении виновных к ответственности на общую сумму свыше 12 миллионов рублей согласно действующему законодательству.