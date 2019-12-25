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Государственная жилищная инспекция отчиталась об итогах за ноябрь
Сегодня, 15:58
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Государственная жилищная инспекция отчиталась об итогах за ноябрь

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За ноябрь специалисты провели 582 контрольно-надзорных мероприятия.

В среду, 22 декабря, в пресс-службе Смольного сообщили, что при осуществлении регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в Петербурге за ноябрь сотрудники Государственной жилищной инспекцией провели 582 контрольно-надзорных мероприятия.

Инспекция выдала 200 предписаний на устранение допущенных нарушений обязательных требований жилищного законодательства, специалисты составили 167 протоколов об административных правонарушениях, в адрес управляющих организаций направлено 170 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Отмечается, что специалисты вынесли постановления о привлечении к административной ответственности на сумму 11 508,0 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: государственная жилищная инспекция, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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