Средняя выплата по ОСАГО в Петербурге выросла на 15% за год

В первом полугодии текущего года было заключено 801 тыс. договоров ОСАГО, что на 3% больше, чем за тот же период в 2023 году (780 тыс. договоров).

В июне 2024 года средняя выплата по ОСАГО в Санкт-Петербурге достигла 96 тыс. рублей. Этот показатель на 15% превышает данные июня предыдущего года, когда выплата составляла 83 тыс. рублей. За первые шесть месяцев текущего года выплаты в среднем составили 89 тыс. рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года (81 тыс. рублей). Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он также отметил, что количество урегулированных случаев в первом полугодии 2024 года составило 42,2 тыс., что на 1% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году (41,8 тыс. случаев). Общая сумма выплат за этот период составила 3,7 млн рублей, что на 10% больше, чем в первом полугодии 2023 года (3,4 млн рублей).

Средняя премия по ОСАГО в Петербурге в июне 2024 года составила 10 142 рубля, что на 3% меньше, чем в прошлом периоде. В январе 2024 года средняя премия была 10 954 рубля, что на 8% больше, чем в июне. За первые шесть месяцев 2024 года средняя премия составила 10 326 рублей и осталась на уровне 2023 года.

В первом полугодии текущего года было заключено 801 тыс. договоров ОСАГО, что на 3% больше, чем за тот же период в 2023 году (780 тыс. договоров). Общая сумма собранных премий за этот период увеличилась на 3% и составила 8,3 млн рублей по сравнению с 8 млн рублей в 2023 году.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)