Итальянский турист лишился кошелька на станции метро "Сенная площадь"

Пожилой итальянец стал жертвой воров в подземке Петербурга.

Турист из Италии обратился за помощью в правоохранительные органы из-за ограбления. У пожилого мужчины неизвестные вытащили кошелек с личными сбережениями, документами и банковскими картами на территории метрополитена. Пропажу жертва заметила только на станции "Сенная площадь".

Оперативники установили, что преступление было совершено около 18 часов вечера 27 апреля. Пострадавший оказался 66-летний житель города Лука. В общей сложности турист лишился двух тысяч рублей, 20 евро и двух банковских карт. Вечером 29 апреля у мужчина заканчивается туристическая карта и он будет вынужден вернуться на Родину. От оперативников пенсионер попросил заверительную справку для страховой компании.

Фото: Piter.tv

