Судить "Зенит" и "Вильярреал" будет итальянец Джанлуки Рокки

Встреча пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге.

Противостояние петербургского "Зенита" против испанской команды "Вильярреал" рассудит итальянский арбитр Джанлукой Рокки. Его ассистентами назначены Филиппо Мели, Маттео Пассери, Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервным специалистом выбран Джорджо Перетти. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".



При судействе итальянца "Зенит" сыграл два еврокубковых матча – квалификационный матч Лиги чемпионов УЕФА против "Стандард" в 2014 году (победа со счетом 3:0), а также матч 1/8 финала турнира против "Бенфики" в 2016-м (0:1, поражение). Всего "сине-бело-голубые" 11 матчей при судействе итальянских арбитров, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения.



Ранее Piter.TV писал, что матч "Зенита" против "Вильярреала" ограничат движение на нескольких улицах. Сама встреча пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге.

Фото: ФК "Зенит"