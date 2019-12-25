Историк – об участи Ленинграда на войне: "Никакого выбора противник не предоставлял"

Эксперт напомнил о планах Вермахта сравнять Северную столицу с землей.

В связи с историческими вопросами, поднимаемыми президентом России в своих выступлениях и в преддверии годовщины взятия Ленинграда в блокадное кольцо, журналисты телеканала "Санкт-Петербург" обратились к историку, профессору Европейского университета Никите Ломагину с вопросом об уместности дискуссии вокруг планов нацистов в отношении города на Неве.

Эксперт отмечает, что эта тема должна быть как "Отче наш" – не следует заниматься ненужными спекуляциями по данному вопросу. Никакого выбора противник ленинградцам не предоставлял, напоминает Ломагин – в августе 1941 года генерал-полновник Франц Гальдер рассказывает о том, что город должен быть блокирован. В планах немецкой армии было разрушение инфраструктуры, выбор голода как средства войны: планировалось не выпускать население из города и стрельба по всем, кто пытается выйти из Ленинграда.

У нас есть масса документов, которые об этом говорят, то есть это неоднократный единовременный какой-то эмоциональный приказ. Какова участь Ленинграда? Голод, зима довершат дело, затем мы в него вступим весной и сравняем его с землей. Вот, собственно говоря, то, что, мне кажется, должны знать мы все, а не заниматься разного рода спекуляциями Никита Ломагин, историк

Российский президент Владимир Путин призвал пресекать разговоры о необходимости сдать Ленинград в блокаду. Такое напутствие школьникам глава государства дал во время встречи в детском центре "Океан" на Дальнем Востоке.

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Фото (архив): Piter.tv