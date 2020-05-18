Историк Евгений Понасенков объявил о работе над новой книгой

Книга откроет новую грань исследований автора, ранее публиковавшего работы, посвященные войне 1812 года.

Историк Евгений Понасенков в интервью Piter.tv сообщил о работе над новой книгой, посвященной Второй Мировой войне. Он рассказал, что работает над новым изданием "целенаправленно, три года". Процесс создания книги Понасенков охарактеризовал как "долгий, трудоемкий процесс".

В Европе работал во многих архивах – в Германии, в Италии, во Франции. Многие документы в Германии были либо уничтожены. либо вывезены, что-то было возвращено, что-то – нет. Удивительные документы я обнаружил в частных хранилищах, у потомков участников событий, что-то через определенных "попов" в Ватикане. Семейные архивы хранят замечательные документы. Сейчас я все это перевожу, изучаю документы – процесс продолжается – рассказал историк.

Книга Понасенкова откроет новую грань исследований автора, ранее публиковавшего работы, посвященные войне 1812 года. В 2004 году вышла книга "Правда о войне 1812 года", а в 2017-м – "Первая научная история войны 1812 года".

Отметим, что в рамках большого эфира Piter.tv Понасенков заявил, что готовится "очень крупный сюрприз", который многое перевернет в деле бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.

Подробный эфир-интервью с известным историком можно посмотреть на нашем YouTube-канале. В нашем видео Евгений Понасенков рассказал об исторических фактах вокруг Второй Мировой войны, поделился рекомендациями музыки и книг в период самоизоляции, выразил мнение о ситуации в деле Олега Соколова, поведал о работе блога "Канал здравого смысла" и многом другом.

Видео: Piter.tv