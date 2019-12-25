Панораму "Память говорит. Дорога через войну" посетило более 260 тыс. человек

Перед окончательным закрытием экспозиции команда пространства подготовила специальную программу.

Трехмерную историческую панораму "Память говорит. Дорога через войну", расположенную на территории "Севкабель Порта", посетило более 260 тыс. человек. Об этом Piter.tv рассказала Маргарита Попова, координатор творческой команды "Невский баталист" – создателей панорамы.

Последним днем работы экспозиции в Петербурге станет 23 мая. У горожан есть еще несколько дней, чтобы посетить необычную экспозицию – время ее работы продлевать не будут, ее ждет демонтаж. Создатели "Дороги через войну" надеются, что в Петербурге получится создать новый проект, который можно будет оставить на длительный срок.

В субботу, 22 мая, в Ночь музеев, экспозиция работает до 23:00, а для посетителей будет подготовлена специальная программа, рассказали нам в "Невском баталисте".

Мы открылись 21 сентября 2019 года, и за полтора года, большая часть из которых пришлась на период пандемии, нас посетили более 260 тыс. человек. Приятно видеть, как много положительных отзывов о нашем проекте оставляют люди. Некоторые зрители говорят, что приходят по 2, 3 и даже 4 раза, рассматривая детали или показывая проект родным и близким. В отзывах и количестве посещений мы видим доказательство того, что наша работа была проделана не зря, люди и их отклики вдохновляют нас продолжать работу. Этот проект больше нельзя будет где-либо увидеть, 24 мая начинается демонтаж. Но мы надеемся, что получится сделать новый проект для Петербурга и оставить его на длительный срок. Маргарита Попова, координатор команды "Невский баталист"

Панорама позволяет пройти нелегкий путь солдата от стен родного дома до Рейхстага.

Вместе с главным героем через важнейшие события Великой Отечественной войны можно пройти за 45 минут – мимо окопов Лужского рубежа, мастерских тульского завода, битвы за Сталинград и заснеженных перевалов Кавказа. Здесь представлены сцены форсирования Днепра, жизни заключенных в концлагерях и эпизоды освобождения Европы. Piter.tv показывал, как выглядит экспозиция.

Фото: Piter.tv