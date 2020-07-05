Панораму "Память говорит. Дорога через войну" закроют 23 мая

Срок аренды помещения в пространстве "Севкабель Порт" подходит к концу.

В четверг, 30 апреля, стало известно, что панорама "Память говорит. Дорога через войну" в пространстве "Севкабель Порт" закроется совсем скоро, 23 мая. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Напомним, что панораму создала творческая команда "Невский баталист". В этот раз специалисты решили отойти от привычной музейной практики, благодаря чему зритель буквально проживает различные эпизоды Великой Отечественной войны: нет барьеров, запретов и музейных смотрителей.

Срок аренды помещения в "Севкабеле" истекает. Сначала его продлили до 16 мая, теперь до 23. Ожидать еще одного продления не приходится.

После 23 мая мы закрываемся и начинаем демонтаж. К сожалению, этот момент наступает. Надеемся, что получится реализовать проект на территории киностудии "Ленфильм" автор трёхмерных панорам, руководитель команды "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко.

Ранее мы писали, что к уникальной инсталляции "Поезд Победы" присоединят новый вагон. На Московский вокзал прибыл поезд акции "Мы – армия страны! Мы – армия народа!".

Фото: Невский баталист