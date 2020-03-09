Творческая мастерская "Невский баталист" создаст Янтарную комнату в Москве

Команда создаст экспозиции к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.

В честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне команда "Невского баталиста" подготовит интересные экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщил "Петербургский дневник".

Представленных эпизодов будет несколько. Команда покажет оборону Брестской крепости в первые дни войны в форме реконструкции интерьеров и экстерьеров крепости. Другая трехмерная панорама расскажет о преступлениях фашизма против историко-культурного, духовного наследия Советского Союза на оккупированных территориях. Команда покажет, как нацисты разграбляли Софийский собор в Великом Новгороде и вывозили Янтарную комнату.

Автор трехмерных панорам о Великой Отечественной войне Дмитрий Поштаренко рассказал, что "Невский баталист" обращался в архивы и к экспертам, чтобы с помощью пластика и различных колеров воспроизвести Янтарную комнату.

Помимо этого, для музея готовятся 49 скульптур. Работы должны завершить к апрелю, хотя открытие планируется на 9 мая.

Помимо этого творческая команда ведет переговоры с регионами, чтобы и там открыть подобные экспонаты.

Напомним, что Piter.tv посещал трехмерную историческую панораму в "Севкабель Порту".

Ранее мы писали, что ученые планируют экспедицию на самоходной платформе.

Фото: Piter.tv