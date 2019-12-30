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Трёхмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в пространстве "Севкабель Порт"
Сегодня, 12:00
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nastya960

Трёхмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в пространстве "Севкабель Порт"

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Зрители панорамы погрузятся в события Великой Отечественной войны и пройдут путь воина.

На двух тысячах квадратных метров воссоздали события 1941-1945 годов. Дорога берёт свой путь от деревни под Брянском, далее идет через окопы Лужского рубежа и тульские заводы на берег Волги, в Сталинград. Далее через все основные точки дорога приводит на крышу Рейхстага в 1945 году. На протяжении всего пути зрители буквально погружаются в события тех лет. В панораму входят полноразмерные макеты самолётов, танков и артиллерии, которые можно не только посмотреть, но и потрогать. Также есть аудиогиды как на русском, так и на английском языке.

Место: Общественное пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, д. 40)

Цена: 100-200 рублей. Бесплатное посещение — детям до 18 лет и льготным категориям граждан

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ Невский баталист

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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