Ученые планируют экспедицию на самоходной платформе

Арктическая экспедиция планируется на 2022 год.

Директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров сообщил в пресс-центре ТАСС, что учены собираются исследовать Арктику на новой самодвижущейся ледостойкой платформе. Она строится в Петербурге.

Первый рейс платформы планируется на 2022 год. Макаров пояснил, что учены преследуют цель уточнения данных для прогностических моделей высокоширотной Арктики.

На борту такой платформы смогут разместиться 33 исследователя и 13 членов экипажа. Благодаря технологиям, эта модель сможет дрейфовать автономно около двух лет.

"Фактически научные исследования выйдут за рамки института, они будут проходить параллельно на платформе и в Петербурге", — поделился руководитель российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген Юрий Угрюмов.

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Фото: "Вконтакте"/ ААНИИ