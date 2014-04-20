Поезд состоит из 17 тематических вагонов.

Накануне, 28 апреля, на Московский вокзал прибыл поезд акции "Мы – армия страны! Мы – армия народа!". Посетители смогут побывать в 17 тематических вагонах, в каждом из которых рассказывается история о Великой Отечественной войне, "Современной армии" и даже борьбе с коронавирусом.

Вагон "Дорога памяти", названный по аналогии с одноименным музейным комплексом, включает в себя терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. В вагоне про современную армию расскажут о новейших достижениях всех видов и родов войск, через интерактивные экспозиции и выставки. На трех платформах выставлена современная техника Вооруженных сил РФ.

Издание "Невские Новости" сообщает, что военно-патриотическая акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот", где отпразднуют День молодежи.

Ранее мы писали, что петербуржцы получат 11 тысяч бесплатных билетов в музеи и на экскурсии.

Фото: Невские Новости